14 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Mert olmadı Murillo geliyor!

Mert olmadı Murillo geliyor!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Galatasaray, sezonu kapatan Christian Luyindama'nın sakatlığı sebebiyle stoper almak zorunda. Luyindama’nın yerine ’i isteyen Galatasaray, Roma’nın inadını kıramadı. Sarı-kırmızılılar, Murillo’yu Türkiye’ye getirecek.

Galatasaray'da teknik direktör , yönetime ilk olarak 'in ismini vermişti. Kariyerini Roma'da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu için yapılan girişimlerden sonuç çıkmadı. Aslan'ın son olarak yaptığı 850 bin euro'luk kiralama teklifi de reddedildi. Bunun üzerine Galatasaray bir süredir dirsek temasında olduğu Jeison Murillo transferini noktaladı. Sarıkırmızılılar, Sampdoria'dan Murillo transferini imza aşamasına getirdi. 27 yaşındaki futbolcu için tüm anlaşmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, prosedürleri tamamlamasının ardından Kolombiyalı savunmacıyı Türkiye'ye getirek. Bu transferde 'nun da vatandaşı için aracı olduğu iddia edildi.

Jeison Murillo bu sezon Sampdoria formasıyla 10 maça çıktı. 2 defa sarı kartla cezalandırıldı. 1 kırmızı gördü. Gol veya asisti yok.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika... Galatasaray'da son dakika! Jesse Sekidika...
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru açıklaması
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler! Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör