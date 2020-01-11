11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'in ilk yarısında lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray transferde atağa kalktı. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi son olarak Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den olay bir karar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takıma yeni katılan ismi gönderme kararı aldı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 11.01.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 07:32
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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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