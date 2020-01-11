11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

MAÇ SONUCU | Galatasaray 1 - 0 Adana Demirspor l ÖZET

Cimbom tek golle kazandı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

'daki ikinci hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Saat 18.00’de başlayan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Feghouli ile bulduğu golle 1-0 kazandı.

Sarı-Kırmızılı takım 3-1'lik Altay galibiyetinin ardından ikinci hazırlık maçında yine 1. Lig ekibi ile karşı karşıya geldi. 'daki müsabakayı Aslan 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 7. dakikada Feghouli kaydetti. Aslan, bu karşılaşmayla birlikte son hazırlık maçına çıktı. Kafile çalışmalarına Antalya'da devam ederken, hafta içindeki kupa deplasmanı için doğrudan Rize'ye geçilecek.

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor mücadelesinden sonra tekrar İstanbul'a dönerek, çalışmaları Florya'da sürdürecek.

- DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Galatasaray: Okan Koçuk, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao.

Adana Demirspor: Kurtuluş Hurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy.

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