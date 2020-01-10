10 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

G.Saray'dan flaş Arda Turan açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

Başkan Yardımcısı , 'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Başkan Yardımcısı , son dönemde kamuoyunu meşgul eden transferi ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinlerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarmızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

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