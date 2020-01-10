10 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ocak ayına bomba gibi bir giriş yaptı. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'te top koşturan Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve sezon sonu çalışmalarına da şimdiden başlayan Cimbom, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 11:01
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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isteyen Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmedi.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve istikrarsız bir grafik sergileyen Cimbom 17 haftada topladığı 27 puanla kendisine 7. sırada yer bularak zirvenin 10 puan gerisine düştü.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirerek 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen ve bu doğrultuda ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile resmi sözleşme imzaladı. Ocak ayında stoper ve orta saha bölgelerine yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmeyi planlayan Cimbom, iç transferde de radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantılarında sürekli ocak ayını işaret etmesi sonrası takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Cimbom, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel'i Ajax'a kiraladı. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'dan ayrılarak yeni kulübüyle sözleşme imzalamak üzere Hollanda'ya gitti.

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Galatasaray'dan Avrupa'yı sarsacak transfer! Görüşmeler başladı

Hollandalı oyuncuyla birlikte birkaç ismi daha takımdan göndermeyi planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği isimleri belirledi. İşte ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılması beklenen diğer isimler:

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