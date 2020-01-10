MAÇ SONUCU | Galatasaray 3 -1 Altay | ÖZET

Süper Lig'de ilk yarının son maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Galatasaray, ocak ayına bomba gibi bir giriş yaptı. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'te top koşturan Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve sezon sonu çalışmalarına da şimdiden başlayan Cimbom, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...