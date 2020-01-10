MAÇ SONUCU | Galatasaray 3 -1 Altay | ÖZET
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Falcao (p), 52. dakikada Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba kaydetti. İzmir ekibinin tek golü ise 72. dakikada Hakan Demirci'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı. Altay mücadeleye başlayan taraf.
3' Galatasaray Altay ceza sahası önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
9' GOL! Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao topu ve kaleciyi ters köşelere yatırarak karşılaşmanın ilk golünü kaydetti (1-0)
13' Ataklarını sıklaştıran Galatasaray'da Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi.
14' Galatasaray'da Marcao girdiği ikili mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
20' Sarı-kırmızılılarda atılan ara pası sonrası topla buluşan Falcao bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak hakem bayrağını kaldırdı.
18' Alhassan yaptığı mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
23' Kale önünde topla buluşan Feghouli, Alhassan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun başına geçen Cezayirli yıldızın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
39' Galatasaray ataklarını sıklaştırdı.
45' İY | İlk yarıda son düdük geldi.
46' Karşılaşmada ikinci yarının başladı.
46' Galatasaray ikinci yarıya 9 değişiklikle başladı. Altay'da ise Aydın Bağ yerini Cihan Topaloğlu'na bıraktı.
50' Galatasaray ikinci yarıda da etkisini sürdürüyor.
52' GOL! Ataklarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar da Adem Büyük'ün pasında Belhanda ikinci kez fileleri havalandıran isim oldu. (2-0)
54' Altay'da bir değişik daha. Hélder Tavares yerini Yılmaz Özeren'e bıraktı.
62' GOL! Galatasaray farkı Emre Akbaba ile 3'e çıkarmayı başardı. Golün asistini yeni transferlerden Jesse Sekidika yaptı. (3-0)
72' GOL! Altay, Hakan Demirci'nin golüyle farkı 2'e indirdi.
75' Altay penaltı kazandı. Marco Paixão'nun kullandığı vuruşta genç kaleci Berk Balaban kurtardı ve farkın 1'e inmesini engelledi.
81' Mücadelenin son 10 dakikasına girildi.
90' MS | Karşılaşmada son düdük çaldı. (3-1)
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