10 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sıtma oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2020

, Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldızın sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz 'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki 'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz 'da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse 'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Jesse Sekidika'dan Fatih Terim açıklaması! Jesse Sekidika'dan Fatih Terim açıklaması!
G.Saray'dan flaş Arda Turan açıklaması! G.Saray'dan flaş Arda Turan açıklaması!
Galatasaray'dan rahat prova Galatasaray'dan rahat prova
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör