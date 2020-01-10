10 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak

G.Saray Divan Kurulu yarın iki kez toplanacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Kulübü , yarın olağanüstü ve olağan olmak üzere iki toplantı yapacak. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantılardan olağanüstü oturum saat 10.00'da başlayacak.

Bu toplantıda Kulübü Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Divan Kurulu'nun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında yeni üyeleri bilgilendirecek.

2019 yılında uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarında başarı kazanmış sporculara, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı ve madalyası verilecek. Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan 231 kişiye berat takdim edilecek.

Kurul üyeleri, aynı salonda saat 13.30'da bu kez olağan toplantıda bir araya gelecek.

Divan Kurulu'nun olağan toplantısında, 05.08.2019'da imzalanan ve 04.12.2019'daki tadil ile 30.12.2019 itibarıyla ön koşulları yerine getirilerek yürürlüğe giren yapılandırma sözleşmesinin son durumu görüşülecek.

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