Talipleri çoğalıyor

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Jean Michael Seri... Seri, ilk yarıda beklenen futbolu sergileyemese de İngiliz ve Fransız takımlarından sonra İtalyanlar da oyuncunun peşine düştü.

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Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Jean Michael Seri... Seri, ilk yarıda beklenen futbolu sergileyemese de İngiliz ve Fransız takımlarından sonra İtalyanlar da oyuncunun peşine düştü. SKY'ın haberine göre Napoli, Fildişili yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Napoli'nin transferi bitirebilmek için Fulham ile temas kurulacağı bilgisi verildi.