U19'lar A Takımı yendi!

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında U19 Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

U19'un gollerini A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti. Aslan, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, Selçuk İnan, Şener ve Adem Büyük forma giydi. Terim'in kampa U19'dan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı, abileri karşısında aldıkları skorla Terim'e 'Biz de burdayız!' mesajı gönderdiler.