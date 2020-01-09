09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

U19'lar A Takımı yendi!

U19'lar A Takımı yendi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2020

, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında dün 'nde çift antrenman gerçekleştirdi. Akşam antrenmanında Takımı ile hazırlık maçı oynanırken, genç aslanlar sahadan 3-0 galip ayrıldı.

'un gollerini A Takım'ın kamp kadrosunda yer almayan Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti. Aslan, sahaya Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, , Taylan, Emre Mor, Babel 11'i ile çıktı. Maçın ikinci yarısında ise Linnes, , Şener ve forma giydi. Terim'in kampa U19'dan 1 oyuncu bile almaması tepki çekmişti. U19 Takımı, abileri karşısında aldıkları skorla Terim'e 'Biz de burdayız!' mesajı gönderdiler.

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