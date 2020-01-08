Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Avrupa'ya havlu atan Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan, Jesse Sekidika'yı da imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in planlarını bozan gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...