08 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Avrupa'ya havlu atan Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan, Jesse Sekidika'yı da imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in planlarını bozan gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 22:50
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