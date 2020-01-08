08 Ocak 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Avrupa'ya havlu atan Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan, Jesse Sekidika'yı da imza aşamasına getiren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in planlarını bozan gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 22:50
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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katarak sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da oynanılan futbol pek umut vermemişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü istatistiklerinden birine imza atan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde de aynı performansı sürdürdü.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile aynı grupta yer alan Cimbom, 2 puan toplayarak Avrupa'ya veda etti.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Süper Lig devi, Türkiye Kupası 5. turunda ise facianın eşiğinden döndü. İlk karşılaşmada kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşı 4-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'i yıkan haber! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Çizilen kötü grafik sonrası devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, perde açılır açılmaz iki transferle bombayı patlattı.

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