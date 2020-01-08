08 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Güney Amerika bu iddia ile çalkalanıyor

Güney Amerika bu iddia ile çalkalanıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi.

Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi. Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte 'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti. Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı.
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