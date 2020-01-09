09 Ocak 2020, Perşembe
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Abram beklemede
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Peru Gazetesi El Libero, adı Galatasaray ile anılan stoperlerden Luis Abram için Velez Sarsfield'in 6 milyon euro istediğini yazdı. Aslan'ın gündemindeki 23 yaşındaki stoper şu aşamada iki nedenden beklemede tutuluyor.
İlki FFP kurallarını zorlayan yüksek bonservisi. Galatasaray, Luyindama'da olduğu gibi satın alma formülüyle kiralarsa Abram için ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak. İkincisi ise sol ayağını kullanması. Takımda Marcao olduğu için Aslan'ın önceliği sağ ayaklı bir savunmacı.
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