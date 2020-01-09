09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Abram beklemede

Abram beklemede
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Peru Gazetesi El Libero, adı ile anılan stoperlerden için 'in 6 milyon euro istediğini yazdı. Aslan'ın gündemindeki 23 yaşındaki stoper şu aşamada iki nedenden beklemede tutuluyor.

İlki FFP kurallarını zorlayan yüksek bonservisi. , Luyindama'da olduğu gibi satın alma formülüyle kiralarsa Abram için ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak. İkincisi ise sol ayağını kullanması. Takımda Marcao olduğu için Aslan'ın önceliği sağ ayaklı bir savunmacı.

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