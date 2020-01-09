09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Jesse Sekidika: "Çok büyük bir kulübe geldim"

Çok büyük bir kulübe geldim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'ın  1'inci Lig ekibi Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Nijeryalı futbolcu , resmi sözleşmeye imza atmasının ardından Galatasaray Başkanı  ve ikinci başkan  ile birlikte kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların yeni transferi , 'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi" dedi.

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Jesse'nin Galatasaray'a ciddi katkıda bulunacağını dile getiren Galatasaray Başkanı , "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Biz onun dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın" diye konuştu.

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Galatasaray İkinci Başkanı ise, Jesse Sekidika transferi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Aramıza hoşgeldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum."

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