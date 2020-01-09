09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

TBF Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira para cezası verdi

TBF'den Mustafa Cengiz'e şok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Türkiye Basketbol Federasyonu , Galatasaray Kulübü Başkanı 'e 35 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre Cengiz'in, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile OGM Ormanspor arasında oynanan karşılaşmayla ilgili sportmenliğe aykırı yaptığı açıklamadan dolayı 35 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı.

Galatasaray Kulübü ise kadın basketbol takımının OGM Ormanspor ile oynadığı maçın yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi'nde sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep Basketbol ile yaptığı karşılaşmadaki seyirci olayları nedeniyle toplam 28 bin 125 lira para cezası aldı.

Bu arada Pınar Karşıyaka'ya 83 bin 937 lira, Frutti Extra Bursaspor takımına da 28 bin 750 lira ceza verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Çok büyük bir kulübe geldim "Çok büyük bir kulübe geldim"
G.Saraylı yıldız İstanbul'dan ayrıldı! İşte havalimanından görüntüler... G.Saraylı yıldız İstanbul'dan ayrıldı! İşte havalimanından görüntüler...
G.Saray transferi resmen açıkladı! İşte forma numarası... G.Saray transferi resmen açıkladı! İşte forma numarası...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör