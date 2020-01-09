09 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, devre arası çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı

G.Saray çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.01.2020

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. 'daki çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar yarın 'ya gidecek.

'nde, yönetimindeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, ana bölümde beşe beş dörtlü turnuva maçları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah saat 10.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla 'ya hareket edecek.

Sarı-kırmızılılar, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Altay ile yarın saat 16.00'da karşılaşacak.

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