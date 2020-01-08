Fatih Özyar: Galatasaray bu transferden para kazanmak istiyor

Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde, Spor Ajansı programına Hollanda'dan bağlanan A Spor muhabiri Fatih Özyar, Ryan Babel hakkında son gelişmeleri aktardı. Özyar, "Hollanda basınına göre Babel'de de, Ajax'ta da sorun görünmüyor tek sorun Galatasaray'ın bu transferden para kazanmak istemesi. Transferin bugün veya yarın netleşmesi bekleniyor" diye aktardı.

Fatih Özyar'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Önceki günlerde Hollanda basınına baktığımızda Ryan Babel'in en azından önümüzdeki 6 ayda 'Ülkesine geri dönecek mi?' sorularına cevap bulunabilmiş değil. Ancak bugün çıkan haberlere baktığımızda Ryan Babel'in menajeri Winny Haatrecht'in açıklamaları ön planda.

Haatrecht'in yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında; Babel'in Hollanda'da özellikle Ajax'a gelmesinin, Ajax formasını giyememesinin tek sorunu Galatasaray olarak açıklanmış durumda. Galatasaray'da özellikle Babel'in kiralanması veya transferi konusunda tek sorun maddi düşünce.

"GALATASARAY BU TRANSFERDEN PARA KAZANMAK İSTİYOR"

Burada yine açıklamalara bakıldığında Babel'in hem Galatasaray'da alacağı ücret hem de Ajax'ın kendisine teklif ettiği ücret konusunda bir çok fedakarlıkta bulundu. Fakat ne kadar fedakarlıkta bulunulduğu açıklanmadı. Önümüzdeki süreç içerisinde illa ki açıklığa kavuşacaktır. Burada tek sorun Galatasaray. Galatasaray da bu transferden para kazanmak istiyor, bu paranın da ne zaman sonuçlanacağı bugün veya yarın olarak belirtiliyor.

Ajax liginde 44 puanla lider durumda ve Ryan Babel'in oynadığı bölgede çok eksiği var. Üç futbolcuları sakat durumda, önümüzdeki süreçte hemen sahalara dönmeleri beklenmiyor.