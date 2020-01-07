07 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar üçüncü transferini de bitirdi. Sarı kırmızılı ekip 3,5 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 21:19
  • 1
  • 20
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm dikkatini ara transfer dönemine veren Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.

  • 2
  • 20
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladı.

  • 3
  • 20
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Cimbom, sezon başında da transferi için uğraştığı ancak Everton'ın 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı yıldız oyuncu için Fransız ekibine 750 bin Euro, oyuncuya ise 650 bin Euro ödeyecek.

  • 4
  • 20
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Transferde hız kesmeyen Cimbom, geçtiğimiz günlerde Uruguaylı yıldız Saracchi'yi de resmen açıkladı.

  • 5
  • 20
Galatasaray 3. transferini bitirdi! 3,5 yıllık anlaşma...

Galatasaray'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, teknik direktör Fatih Terim transfer gündemi, Arda Turan, Nzonzi ve Diagne'ye kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör