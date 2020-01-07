Florin Andone'den haber var! Dönüş tarihi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Brigthon'dan kiraladığı Florin Andone, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynanan maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Sözleşmesi feshedilmesi beklenilen Andone, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Rumen futbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Her şey yolunda gidiyor. İki hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve 1 aya oynamak için hazır olurum." dedi.