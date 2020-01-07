07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Florin Andone'den haber var! Dönüş tarihi...

Florin Andone'den haber var! Dönüş tarihi...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

ekiplerinden 'ın Brigthon'dan kiraladığı , Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile oynanan maçta sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Sözleşmesi feshedilmesi beklenilen Andone, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Rumen futbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Her şey yolunda gidiyor. İki hafta içerisinde İstanbul'da olacağım ve 1 aya oynamak için hazır olurum." dedi.

İşte Terim'in Andone kararı! Gelecek sezon... haberin devamı
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