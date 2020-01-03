03 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim kararını verdi! Florin Andone...

İşte Terim'in Andone kararı! Gelecek sezon...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.01.2020

Devre arası sezonunun açılmasına saatler kala, özellikle gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı aşabilmek adına girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar'ın sezon başında Premier Lig ekibi Brighton'dan kiraladığı Florin 'nin de takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu. Teknik direktör 'den bu isim ile alakalı flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

çalışmalarını sürdüren 'da Florin konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gaziantep deplasmanında dizinden ağır şekilde sakatlanan Rumen forvetin sözleşmesinin askıya alınması gündeme gelmişti. Ancak Teknik Direktör , Andone'yi kampa götürme kararı aldı. Kampta gerçekleşecek kontrollerde tecrübeli forvetin iyi durumda gözükmesi halinde sarı-kırmızılılar transferini yapmayacak.

Galatasaray'da büyük kriz son anda önlendi

Gaziantep'le 9 Kasım'da oynanan maçta sakatlanan ve sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar belirlenen 26 yaşındaki oyuncunun hızla iyileşmesi forvet planları etkiledi. Milliyet'in haberine göre Andone'yi Florya ve Antalya kamplarında görmek isteyen Terim, futbolcusunun durumuna bakacak ve buna göre karar verecek. Andone'nin birkaç hafta içinde oynamaya hazır hale geldiği yönünde bir görüş ortaya çıkarsa sözleşmesi askıya alınmayacak ve Falcao'nun arkasında ikinci forvet olarak kadroda tutulacak.

Yaşadığı ağır sakatlığa karşın Rumen golcünün güçlü fiziği ve ekstra çalışmalar yapması sahalara dönüş süresinin de kısalmasına neden oldu. Özel dizlik takan Andone yarın Florya başlayacak ikinci yarı çalışmalarında yer alacak ve kendisini göstermeye çalışacak. Rumen golcünün test sonuçları pozitif çıkmazsa Galatasaray'da forvet transferi gündeme gelecek.

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