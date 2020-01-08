08 Ocak 2020, Çarşamba
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İRFAN BUZ: ZAAFLARI VAR
Teknik direktör İrfan Buz, Radyospor'a Marcelo Saracchi'yi değerlendirdi. Buz "Ofansif ve yetenekli bir bek. Defansta taktiksel zaafları var. Leipzig satış opsiyonu vermeyerek ondan umutlu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu bölgede bir değişime ihtiyacı vardı. Fatih Terim doğru bir hamle yaptı" diye konuştu.
Saracchi, Almanya'da maç başına 1.95 top çaldı, 1.05 kilit pas istatistiği tutturdu, 0.6 top kaptırdı, 32.4 kez topla oynadı, 0.45 çalım yedi.
Saracchi fark yaratacak
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Nagatomo'dan bu sezon istediğini alamayan Galatasaray, transfere yönelmişti. Leipzig'den Saracchi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sol kanatta hem savunmada hem hücumda daha etkili olacak
Nagatomo'dan bu sezon istediğini alamayan Galatasaray, transfere yönelmişti. Leipzig'den Saracchi'yi renklerine bağlayan Cimbom, sol kanatta hem savunmada hem hücumda daha etkili olacak. Orta sayısı ve kalitesi Nagatomo'dan daha iyi olan 21 yaşındaki sol bek maç başına da 1.95 oranında top çalıyor. Aslan bu sezon en büyük problemi topu geri kazanmada yaşıyordu.
İRFAN BUZ: ZAAFLARI VAR
Teknik direktör İrfan Buz, Radyospor'a Marcelo Saracchi'yi değerlendirdi. Buz "Ofansif ve yetenekli bir bek. Defansta taktiksel zaafları var. Leipzig satış opsiyonu vermeyerek ondan umutlu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu bölgede bir değişime ihtiyacı vardı. Fatih Terim doğru bir hamle yaptı" diye konuştu.
Saracchi, Almanya'da maç başına 1.95 top çaldı, 1.05 kilit pas istatistiği tutturdu, 0.6 top kaptırdı, 32.4 kez topla oynadı, 0.45 çalım yedi.
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