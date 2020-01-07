07 Ocak 2020, Salı
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Lukas Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması!
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski Alman yıldızı Lukas Podolski, hakkında çıkan Çaykur Rizespor iddialarını resmi sosyal medya hesabından cevapladı. Podolski, Rizespor iddialarını yalanladı.
Hakkında çıkan transfer iddialarını resmi sosyal medya hesabından yalanlayan yıldız futbolcu, "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..." diye paylaşım yaptı.
Alman yıldızın yaptığı bu paylaşım binlerce etkileşim aldı.
İşte Alman yıldızın o paylaşımı
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