Lukas Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması!

Hakkında çıkan transfer iddialarını resmi sosyal medya hesabından yalanlayan yıldız futbolcu, "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..." diye paylaşım yaptı.

Alman yıldızın yaptığı bu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

İşte Alman yıldızın o paylaşımı