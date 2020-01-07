07 Ocak 2020, Salı

GALATASARAY

Lukas Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması!

Podolski'den Rizespor açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 Giriş Tarihi: 07.01.2020

ekiplerinden 'ın eski Alman yıldızı , hakkında çıkan iddialarını resmi hesabından cevapladı. Podolski, Rizespor iddialarını yalanladı.

Hakkında çıkan iddialarını resmi hesabından yalanlayan yıldız futbolcu, "Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..." diye paylaşım yaptı.

Alman yıldızın yaptığı bu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

İşte Alman yıldızın o paylaşımı

Rizespor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılacak haberin devamı

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