05 Ocak 2020, Pazar
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Henry Onyekuru Galatasaray'da ilk idmanına çıktı
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı yeni transferi Henry Onyekuru sarı-kırmızılı takımda ilk idmanına çıktı.
Henry Onyekuru 6 aylık Fransa ayrılığının ardından tekrar Türkiye'ye geri döndü. Dün İstanbul'a gelen genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.
22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da 44 maça çıkmış ve 16 gol 6 asistlik performans göstermişti.
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