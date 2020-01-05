05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Henry Onyekuru Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

G.Saray'ın yeni transferi Florya'da!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

ekiplerinden 'ın Monaco'dan kiraladığı yeni transferi sarı-kırmızılı takımda ilk idmanına çıktı.

6 aylık Fransa ayrılığının ardından tekrar Türkiye'ye geri döndü. Dün İstanbul'a gelen genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.

22 yaşındaki yıldız oyuncu, 2018-2019 sezonunda 'da 44 maça çıkmış ve 16 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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