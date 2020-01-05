Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da Emre Akbaba ve Martin Linnes'in lisansları çıkarıldı.

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, ilk yarının sona ermesiyle birlikte gidişatı tersine çevirmek için çalışmalara başladı. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig formasını terleten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu arayışlarını sürdüren ve iç transferde de birçok değişiklik yapacak olan Cimbom'da geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın ve sezon başında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilemeyen Martin Linnes'in lisansları çıkarıldı. İki oyuncu da sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.