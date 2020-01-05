05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba ve Martin Linnes'in lisansları çıkarıldı

G.Saray'a 2 müjde birden! Onyekuru ve Saracchi'nin ardından...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan 'da Akbaba ve 'in lisansları çıkarıldı.

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan , ilk yarının sona ermesiyle birlikte gidişatı tersine çevirmek için çalışmalara başladı. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig formasını terleten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu arayışlarını sürdüren ve iç transferde de birçok değişiklik yapacak olan Cimbom'da geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Akbaba'nın ve sezon başında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil edilemeyen 'in lisansları çıkarıldı. İki oyuncu da sezonun ikinci yarısında forma giyebilecek.

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