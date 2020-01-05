Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın geçici transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin de Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için görüşmek isteyen Comolli'ye ise Onyekuru'dan şok cevap geldi... Aynı zamanda ezeli rakipler Süper Lig yıldızı için de karşı karşıya geldi. İşte transferde Onyekuru detayları ve ezeli rakipleri karşı karşıya getiren o yıldız...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





