05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın geçici transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin de Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için görüşmek isteyen Comolli'ye ise Onyekuru'dan şok cevap geldi... Aynı zamanda ezeli rakipler Süper Lig yıldızı için de karşı karşıya geldi. İşte transferde Onyekuru detayları ve ezeli rakipleri karşı karşıya getiren o yıldız...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:51
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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu 2018-2019 sezonunda Everton'dan kiralamış ve genç oyuncu şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlamıştı.

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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

Yine sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen genç oyuncuyu Florya'daki evini bile boşaltmazken, Everton'un oyuncuyu Monaco'ya satmasıyla mecburen yolu Fransa'ya düştü.

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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

"FENERBAHÇE TALİP OLDU"

Fransa'da istediği forma şansını bulamayan Nijeryalı yıldızın ayrılık iddialarından sonra kadrosuna takviyeler yapacak Fenerbahçe, Henry Onyekuru'ya talip oldu!

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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncu Rusya'dan ve Fenerbahçe'den teklif aldı. Fakat Onyekuru, menajerinin hiçbir takımla görüşmesine izin vermedi.

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Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...

"BAŞKA TAKIMDA OYNAMAM"

Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi.

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