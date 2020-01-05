05 Ocak 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın geçici transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin de Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için görüşmek isteyen Comolli'ye ise Onyekuru'dan şok cevap geldi... Aynı zamanda ezeli rakipler Süper Lig yıldızı için de karşı karşıya geldi. İşte transferde Onyekuru detayları ve ezeli rakipleri karşı karşıya getiren o yıldız...
Giriş Tarihi: 05.01.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 10:51
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...