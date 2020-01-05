05 Ocak 2020, Pazar

GALATASARAY

Florya’da işbaşı

Florya’da işbaşı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. 'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı. yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek çalışmalara katılacak. Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı Galatasaray transferde şaha kalktı! Resmi teklif yapıldı
Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a... Aslan bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray'a...
G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı G.Saray'dan flaş transfer izni! 2 isim kampa katılmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör