Florya’da işbaşı

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, bugün İstanbul'a gelerek çalışmalara katılacak. Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.