04 Ocak 2020, Cumartesi
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Seri'ye bir talip daha
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Aslan'ın'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı Jean Michael Seri konusundaki ikilem sürüyor. Steven Nzonzi kadar olmasa da disiplinsiz davranışları da bulunan Fildişili orta saha oyuncusuna Monaco'dan sonra Everton'ın da kanca attığı öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim, son Antalyaspor maçında etkili oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacak ve son kararını verecek.
BELHANDA: GİTMEK İSTEMİYORUM
Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü Younes Belhanda aynı niyette değil. Faslı futbolcu "Galatasaray'da iki şampiyonluk kazandım. Burada mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
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