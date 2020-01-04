04 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Seri'ye bir talip daha

Seri'ye bir talip daha
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Aslan'ın'ın büyük umutlarla kadrosuna katıp istediği verimi alamadığı Jean Michael Seri konusundaki ikilem sürüyor. Steven Nzonzi kadar olmasa da disiplinsiz davranışları da bulunan Fildişili orta saha oyuncusuna Monaco'dan sonra Everton'ın da kanca attığı öğrenildi.

Teknik direktör , son maçında etkili oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapacak ve son kararını verecek.

BELHANDA: GİTMEK İSTEMİYORUM

Cimbom'un devre arasında kaynak oluşturmak için satmayı düşündüğü Younes aynı niyette değil. Faslı futbolcu "'da iki şampiyonluk kazandım. Burada mutluyum. Ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

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