04 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Saracchi Nagatomo'yu solladı

Saracchi Nagatomo'yu solladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında forvetlerini bir türlü besleyememişti. Kanatlarda oynayan ve Sofiane Feghouli tutuk kalırken, bekler Mariano ve Yuto Nagatamo da etkisizdi. Cimbom’un yeni sol bekinin isabetli orta istatistikleri, Nagatomo’nun çok önünde. Artık soldan orta yağacak

sezonun ikinci devresine bek değişiklikleri ile gitmeyi planlıyor. Sağ kanadı Martin Linnes'e emanet edecek olan Aslan, sol bek için de ile anlaşmıştı. 21 yaşındaki futbolcu istatistikleriyle mevcut bek Yuto Nagatomo'nun çok önünde. Japon futbolcu maç başına 0.5 isabetli orta yaparken, bu rakam Saracchi'de 1.3. Nagatomo'nun isabetli orta yüzdesi 19.6'da kalırken, genç sol bekte bu oran yüzde 34'u buluyor. Aslan, Saracchi sayesinde kanat ortaları ve paslarıyla 'yu besleyebilecek. Nagatomo hücumda çok etkisizdi.

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