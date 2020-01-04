Saracchi Nagatomo'yu solladı

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında forvetlerini bir türlü besleyememişti. Kanatlarda oynayan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli tutuk kalırken, bekler Mariano ve Yuto Nagatamo da etkisizdi. Cimbom’un yeni sol bekinin isabetli orta istatistikleri, Nagatomo’nun çok önünde. Artık soldan orta yağacak

Galatasaray sezonun ikinci devresine bek değişiklikleri ile gitmeyi planlıyor. Sağ kanadı Martin Linnes'e emanet edecek olan Aslan, sol bek için de Marcelo Saracchi ile anlaşmıştı. 21 yaşındaki futbolcu istatistikleriyle mevcut bek Yuto Nagatomo'nun çok önünde. Japon futbolcu maç başına 0.5 isabetli orta yaparken, bu rakam Saracchi'de 1.3. Nagatomo'nun isabetli orta yüzdesi 19.6'da kalırken, genç sol bekte bu oran yüzde 34'u buluyor. Aslan, Saracchi sayesinde kanat ortaları ve paslarıyla Radamel Falcao'yu besleyebilecek. Nagatomo hücumda çok etkisizdi.