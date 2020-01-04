04 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a kasırga etkisi

Galatasaray'a kasırga etkisi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Teknik Direktörü , Onyekuru’yu sola Sekidika’yı sağa monte edecek, tempo sorununu çözecek. Genç ve süratli futbolcular, Falcao’yu da asistleriyle besleyecek.

KAP'a bildirilen ile transferinde sona yaklaşılan Jesse Sekidika 'ın hız problemine çare olacak. İki yıl gelen şampiyonlukta önce Garry Rodrigues daha sonra Henry Onyekuru ile coşan sarı-kırmızılılar bu sezonun ilk yarısında sürat problemi yaşadı. Takım ligin ilk yarısında kontratağa çıkmada büyük sıkıntı çekti. Kanat oyuncuları ne sıfıra inebildi ne de çalımla ceza sahasına girebildi. Bu büyük problemden kurtulmak isteyen ve kurmayları çareyi hızlı iki kanat oyuncusunda buldu.

ROTASYON GENİŞLEYECEK

Teknik direktör Fatih Terim'in kafasında Onyekuru'yu direkt 11'e koyma fikri var. İkinci yarıda maçlara solda Onyekuru, sağda Feghouli ile çıkılacak. Sarı-kırmızılılar zaman zaman solda Babel, sağda Sekidika'yı izleyecek. Terim böylelikle dört kanat oyuncusundan da yararlanacak. Tecrübeli teknik adam sahada bir tane top tutan, bir tane de kaleye direkt gidebilen kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayacak. Bu transferler Falcao'yu da rahat ettirecek.

FLORYA'DA EV TUTTU BİLE

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru için Florya'da bir ev tutulduğu da öğrenildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, trafiğine takılmamak için bu yola başvurduğu kaydedildi. Onyekuru sezon sonuna kadar 1 milyon euro kazanacak. Monaco'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.


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NE YAPTILAR?

22 yaşındaki Onyekuru bu sezon Monaco'da sadece 4 maça çıktı ve 1 asist yapabildi. Forma yüzü göremeyen Onyekuru'nun Galatasaray'dan başka takımda oynamak istediği belirtiliyor. 23 yaşındaki Eskişehirsporlu Sekidika ise 16 maçta 8 gol, 2 asistle takımına büyük katkı sağladı.

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