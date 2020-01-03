03 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi

G.Saray'dan çifte transfer bombası! KAP açıklaması geldi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020

, Monaco forması giyen ve RB Leipzig forması giyen 'nin transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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