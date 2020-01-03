03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildirdi
Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 Giriş Tarihi: 03.01.2020
Galatasaray, Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'nin transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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