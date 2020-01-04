04 Ocak 2020, Cumartesi
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Gary Medel iddiası
Giriş Tarihi: 04.01.2020
Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş'tan Bologna'ya giden Gary Medel ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin, Şilili yıldızın gördüğü kartlardan dolayı rahatsızlık duyduğu ve yollarını ayırmak istediği kaydedildi.
Medel, 12 maçta 6 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılar kendilerine önerilen 32 yaşındaki oyuncuyu listede tutuyor.
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