Gary Medel iddiası

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarıda gidişatı tersine çevirmek için transfer çalışmalarına başladı. Yapacağı takviyelerle zirve yarışına tekrar dahil olmak ve sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda takımda ayrılacak 6 isim belirlenirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir yıldız daha takıma kazandırılacak. İşte hedefteki isim...