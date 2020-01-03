03 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarıda gidişatı tersine çevirmek için transfer çalışmalarına başladı. Yapacağı takviyelerle zirve yarışına tekrar dahil olmak ve sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda takımda ayrılacak 6 isim belirlenirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir yıldız daha takıma kazandırılacak. İşte hedefteki isim...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 20:12
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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Geçtiğimiz yılı çifte şampiyonluk tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona da aynı parolayla başlangıç yaptı.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Başta Radamel Falcao olmak üzere Nzonzi, Seri ve Lemina gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan Cimbom, A Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'na da kabus gibi bir başlangıç yapan ve 5. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanş maçında rakibini 4-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...

Kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alamayan ve ilk yarının sonunda 27 puanla 7. sırada yer alan Galatasaray, zirve yarışının uzağında kaldı.

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