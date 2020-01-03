03 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray'da 6 ayrılık 1 transfer! Herkes Onyekuru ve Saracchi'yi beklerken...
Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarıda gidişatı tersine çevirmek için transfer çalışmalarına başladı. Yapacağı takviyelerle zirve yarışına tekrar dahil olmak ve sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılarda takımda ayrılacak 6 isim belirlenirken, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir yıldız daha takıma kazandırılacak. İşte hedefteki isim...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 20:12
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