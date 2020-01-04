04 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da RB Leipzig'ten sol bek Saracchi'yi ve Monaco'dan eski yıldızı Onyekuru'yu renklerine bağlamıştı. Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularla da adından söz ettirecek sarı-kırmızılılarda gidecek ilk isim belli oldu.
Galatasaray 22 yaşındaki oyuncusu Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı takım genç oyuncusuyla sözleşmeyi 2023 yılına kadar uzatmıştı.
Kulübün resmi sosyal hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."
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