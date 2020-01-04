04 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray'dan bir KAP daha!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 Giriş Tarihi: 04.01.2020

Ara dönemine hızlı bir giriş yapan 'da RB Leipzig'ten sol bek Saracchi'yi ve Monaco'dan eski yıldızı Onyekuru'yu renklerine bağlamıştı. Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncularla da adından söz ettirecek sarı-kırmızılılarda gidecek ilk isim belli oldu.

22 yaşındaki oyuncusu 'i 'a kiraladı. Sarı-kırmızılı takım genç oyuncusuyla sözleşmeyi 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Kulübün resmi sosyal hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

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