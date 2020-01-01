01 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yakasına yapıştım

Yakasına yapıştım
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Club Brugge'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, teknik direktör Clement ile kavga ettiklerini anlattı. Brugge ile bağlantısını tamamen kopartan golcü oyuncu, PSG maçında penaltı kaçırmasıyla başlayan olayları anlatırken, "Vanaken yanıma geldi. O anda gergin olduğunu ve penaltıyı kullanamayacağını söyledi. 'Ben atarım' dedim. Penaltıyı kaçırdım ama kadro dışı kalmamın tek sebebi bu değil. Clement ile bir tartışma yaşadık ve yakasına yapıştım" dedi.

Club Brugge'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne, teknik direktör Clement ile kavga ettiklerini anlattı. Brugge ile bağlantısını tamamen kopartan golcü oyuncu, PSG maçında penaltı kaçırmasıyla başlayan olayları anlatırken, "Vanaken yanıma geldi. O anda gergin olduğunu ve penaltıyı kullanamayacağını söyledi. 'Ben atarım' dedim. Penaltıyı kaçırdım ama kadro dışı kalmamın tek sebebi bu değil. Clement ile bir tartışma yaşadık ve yakasına yapıştım" dedi.

YALAN SÖYLÜYOR!

Clement'e yüklenen Diagne, "Bana bazı şeyler dayatmaya çalışıyorlardı. Ben sadece saygı istiyordum. Penaltı kaçırdığı için kadro dışı bırakılan oyuncu gördünüz mü? Clement'in söylediği birçok şey doğru değil" diye konuştu.

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