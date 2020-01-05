Saracchi bugün gelecek

Bu sezon saha içerisinde istediği sonuçları alamadığı için ara transfer dönemini iple çeken Galatasaray, transfer dönemi açılır açılmaz bombaları art arda patlatmaya başladı.

Bu sezon saha içerisinde istediği sonuçları alamadığı için ara transfer dönemini iple çeken Galatasaray, transfer dönemi açılır açılmaz bombaları art arda patlatmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Monaco'dan Henry Onyekuru'yu 6 aylığına, RB Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. İki futbolcu için de kiralama ücreti ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi'ye yarım sezonluğua 800 bin euro, Onyekuru'ya yarım sezonuluğuna 1 milyon euro ödeme yapacak.

Henry Onyekuru, İstanbul'a gelirken, Saracchi'nin ise bugün İstanbul'da olması bekleniyor. İki futbolcu da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

BEDAVAYA

Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, Monaco ve Leipzig'e kiralama bedeli ödemeyecek. İki oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da konulmadı.

HÜCUMA DESTEK

Saracchi sol bek pozisyonunda görev yapıyor ve hücuma dönük oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Leipzig'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve gelişmesi için Galatasaray'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki futbolcu, gerektiğinde sol kanatta da görev alabiliyor.