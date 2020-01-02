Galatasaray'da büyük kriz son anda önlendi
Galatasaray'da haciz ve banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle bir süre hiçbir ödemeyi yapamayan yönetimin, eski başkan Dursun Özbek'le anlaşma sağlayamasaydı, Türk Telekom Stadyumu'nun elektriklerinin kesileceği ortaya çıktı.
Galatasaray'da haciz nedeniyle bankadaki 117 milyon TL'yi kullanamayan yönetimin yapması gereken birçok ödeme aksadı. İlk olarak Luyindama'nın 1.9 milyon Euro'luk bonservis taksidi verilemedi. Standard Liege Kulübü'nün 'FIFA'ya gideriz' tehdidi üzerine yöneticiler parayı kendi ceplerinden karşıladı.
Spor Arena'da yer alan habere göre hacizler ve banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle bir süre eli kolu bağlanan sarı kırmızılılar, geçen hafta anlaşma sağlayamasaydı, Türk Telekom Stadı'nın elektriği kesilecekti.
Futbolculara 1.5 ay ödeme yapılamadı ve UEFA'ya gönderilmesi gereken 'borçsuzluk' belgesi rötar yaptı. Geçen hafta oyunculara 'ödeme garantisi verilerek' belgeler alınabildi.
Kulübün 1.7 milyon TL'lik elektrik faturası ödenemedi. Yöneticiler, elektrik şirketinden 31 Aralık'a kadar süre aldı ve parayı yatırdı. Özbek ile anlaşma sağlanamasa Türk Telekom Stadı'nın elektrikleri kesilecekti.
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