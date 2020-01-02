02 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!
Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:35
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