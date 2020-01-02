02 Ocak 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 02:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:35
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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği performansı sergileyemedi.

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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Aslan, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif!

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak takımını şampiyonluğa ulaştırmak istiyor.

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