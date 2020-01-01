01 Ocak 2020, Çarşamba
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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!
Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla beraber gerek Dört Büyükler gerekse Süper Lig ekipleri kadrolarına katacak isimlerle görüşmelere başladı. Ligdeki kötü gidişatın ardından transfer için büyük beklentiye sokan Galatasaray, önemli bir ismi listesine almış ve bu isme teklif götürmüştü. Fakat bu transferde bir son dakika gelişmesi yaşandı! Fransız basını Fenerbahçe'nin de bu yıldız isim için devrede olduğunu yazdı. İşte o haber...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 14:46
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