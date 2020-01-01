01 Ocak 2020, Çarşamba

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla beraber gerek Dört Büyükler gerekse Süper Lig ekipleri kadrolarına katacak isimlerle görüşmelere başladı. Ligdeki kötü gidişatın ardından transfer için büyük beklentiye sokan Galatasaray, önemli bir ismi listesine almış ve bu isme teklif götürmüştü. Fakat bu transferde bir son dakika gelişmesi yaşandı! Fransız basını Fenerbahçe'nin de bu yıldız isim için devrede olduğunu yazdı. İşte o haber...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 14:46
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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

Ligde ilk yarı maçlarının tamamlanmasının ardından, özellikle zirve yarışında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

Anadolu takımlarının oldukça başarılı bir yıl geçirmesiyle, zirve yarışında geride kalan İstanbul ekipleri çareyi transferde buldu. 4 Ocak'ta resmen başlayacak dönem için kolları erkeden sıvayan takımlar, finansal olarak kulüp bütçesini sarsmayacak isimlere yöneldi.

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

Transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen takımlardan olan Galatasaray, hemen hemen her mevkiye alternatif oyuncu bulmak için uzunca bir liste hazırladı.

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

Bu listede bulunan ve geçtiğimiz günlerde teklif yapıldığı yönünde haberler çıkan yıldız futbolcuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre daha önce de birçok oyuncuda karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o isim için uğraşacak. İşte o haber ve detayları...

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Fransızlar açıkladı: Galatasaray istedi Fenerbahçe pusuda!

FENERBAHÇE DE DEVREDE!

Fransız basınından Footmercato yeni yılın ilk gününde sürpriz bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 18 aylığına 4.5 milyon Euro önerdiği Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini duyurdu.

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