25 Aralık 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak

G.Saray'da taşlar yerinden oynayacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Yeni katılacak oyuncularla birlikte gidecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, Kadewere'yle de ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Henry Onyekuru'nun dönüşüne de artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yabancı kontenjanı zaten dolu olan 'da bu oyuncuların gelişi ile birlikte Andone ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alınacak. Nzonzi ve Michael Seri gönderilecek. Ayrıca operasyon alınacak oyunculara göre ve Mariano'ya kadar ulaşacak.

Fatih Terim'den imalı paylaşım! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 5 yıldız birden geliyor... G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 5 yıldız birden geliyor...
Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2020 model Galatasaray... Terim'in transfer listesi sızdı! İşte 2020 model Galatasaray...
G.Saray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden... G.Saray transferde büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör