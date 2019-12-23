23 Aralık 2019, Pazartesi
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Belhanda sorusuna flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, yıldız futbolcunun Al Hilal'e transfer olmayacağını söyledi.
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda topun ağzında taraftarlarla girdiği diyalogdan sonra düşüş yaşayan Faslı futbolcu Younes Belhanda var.
Tecrübeli ismin gideceği takımlar arasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal gösteriliyordu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, kendisine sosyal medya hesabından "Belhanda Al Hilal'e gidiyor mu?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi.
Faslı futbolcuyu isteyen takımlar arasında Al Ittihad da bulunuyor.
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