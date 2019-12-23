23 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda sorusuna flaş yanıt!

Belhanda sorusuna flaş yanıt!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, yıldız futbolcunun 'e transfer olmayacağını söyledi.

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda topun ağzında taraftarlarla girdiği diyalogdan sonra düşüş yaşayan Faslı futbolcu Younes Belhanda var.

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Tecrübeli ismin gideceği takımlar arasında Suudi Arabistan ekibi gösteriliyordu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, kendisine sosyal medya hesabından "Belhanda Al Hilal'e gidiyor mu?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi.

Faslı futbolcuyu isteyen takımlar arasında Al Ittihad da bulunuyor.

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