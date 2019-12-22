23 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Selçuk İnan'ın ilginç istatistiği!

Selçuk İnan'ın ilginç istatistiği!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Son olarak 'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan 'da, deneyimli oyuncu için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım Selçuk'un sahaya çıktığı lig ve Avrupa maçlarında galip gelemedi.

, Göztepe karşısında kaybederken, 'ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli oyuncunun ligde ve Avrupa'da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.

3 YENİLGİ, 4 BERABERLİK

Aslan, Selçuk'un oynadığı maçlarda ligde Denizli'ye 2-0, Göztepe'ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde ise Club Brugge 1-1 berabere kaldı ve PSG'ye 5-0 yenildi.

TEK TESELLİ TUZLA

Selçuk İnan, kupadaki Tuzla deplasmanında 4-0 kazanılan maçta oynadı. Bu sezon toplam 10 maçta skor katkısı bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a iki bomba transfer birden! Biri ocakta diğeri sezon sonu G.Saray'a iki bomba transfer birden! Biri ocakta diğeri sezon sonu
Galatasaray'da gerginlik! Birbirlerinin üzerine yürüdüler Galatasaray'da gerginlik! Birbirlerinin üzerine yürüdüler
G.Saray'ın eski yıldızı resmen topa tuttu! G.Saray'ın eski yıldızı resmen topa tuttu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör