Selçuk İnan'ın ilginç istatistiği!
Son olarak Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, deneyimli oyuncu Selçuk İnan için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım Selçuk'un sahaya çıktığı lig ve Avrupa maçlarında galip gelemedi.
Galatasaray, Göztepe karşısında kaybederken, Selçuk İnan'ın sahada olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, deneyimli oyuncunun ligde ve Avrupa'da oynadığı 7. maçta da 3 puan alamadı.
3 YENİLGİ, 4 BERABERLİK
Aslan, Selçuk'un oynadığı maçlarda ligde Denizli'ye 2-0, Göztepe'ye 2-1 yenilirken, Konya ile 1-1, G.Birliği ile 0-0, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'nde ise Club Brugge 1-1 berabere kaldı ve PSG'ye 5-0 yenildi.
TEK TESELLİ TUZLA
Selçuk İnan, kupadaki Tuzla deplasmanında 4-0 kazanılan maçta oynadı. Bu sezon toplam 10 maçta skor katkısı bulunmuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı