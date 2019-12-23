23 Aralık 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı!

Igor Tudor Hajduk Split takımı ile anlaştı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden , bir dönem Türkiye'de ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı 'in başına getirildiği belirtilerek, 'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split'in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve ile İtalya'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı. Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nde Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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