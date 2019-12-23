23 Aralık 2019, Pazartesi

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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Katıldığı tüm kulvarlarda beklenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da tüm gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Fransız basınından da sürpriz isimle ilgili bir haber paylaşıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:48
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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Sezona flaş transferlerle giren ancak gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray, radikal değişimlere hazırlanıyor.

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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Son olarak Göztepe deplasmanında etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim "Sabır" diyerek ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti.

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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Ligin ikinci yarısına rekabetçi bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da, gelecek ve gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Daha önce adı sarı-kırmızılı takımla anılan Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'de yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki genç futbolcunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelebileceği konuşuluyordu.

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