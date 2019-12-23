Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...

Katıldığı tüm kulvarlarda beklenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da tüm gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Fransız basınından da sürpriz isimle ilgili bir haber paylaşıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...