23 Aralık 2019, Pazartesi
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Fransız gazeteci Galatasaray'a müjde gibi bir haber verdi! Yıldız isim...
Katıldığı tüm kulvarlarda beklenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da tüm gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Fransız basınından da sürpriz isimle ilgili bir haber paylaşıldı. İşte o isim ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:48
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