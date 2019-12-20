20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Kulübü Başkan Yardıcısı , kulübe atanmasının söz konusu olamayacağını söyledi. Yusuf Günay, () Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kulübe atanması için açılan bir davanın olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Aslında göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yeni bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75. maddesine göre 'ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açılmış durumda. Ancak kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75. maddesi çerçevesinde oluşmuş değil. Çünkü şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararları var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak maalesef bazı arkadaşlarımız, bu konuda çaba sarfetmekten ve yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar."

, önceki başkan 'in alacaklarına karşı kulübün varlıklarına haciz koydurmasıyla ilgili olarak, "Şu an bazı hacizler nedeniyle Galatasaray yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Aslında bankalarda yeterli derecede birikimimiz, paramız olmasına rağmen hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için bazı sorunlar yaşıyoruz. Ümit ediyorum çok fazla uzatmadan sonuçlanır ve yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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'ın gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya, "Şu an bize intikal eden herhangi bir şey yok." ifadesini kullanan Yusuf Günay, devre arası transfer politikaları hakkında ise "Ligin son maçı oynanmadan bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum. İlk yarı bittiğinde bunları gündeme alacağız ve değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Günay, Hollandalı futbolcuları 'in alacakları için 'ya başvuruda bulunduğuna yönelik haberler konusunda da "Daha önce olmuştu. Gereği yapıldı. Yeni bir şey değil." diye konuştu.

"Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Yusuf Günay, Ziraat 'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Kupanın son 16 turunda eşleştikleri ile ilk maçı deplasmanda oynayacaklarını dile getiren Günay, "Türkiye Kupası'nı 18 kez müzemize götürdük. Ümit ediyorum bu sezon da 19. kupayı müzemize götüreceğiz. Türkiye Kupası aslında çok heyecanlı ve zevkli maçlara da sahne oluyor. Motivasyonumuz tam. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

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