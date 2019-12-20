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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayacak olan Cimbom, bonservisi elinde olan ve kiralık olarak gelebilecek oyunculara yöneldi. İşte Galatasaray'ın transfer planları ve hedefteki dünya yıldızı...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:22
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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da, tek hedef galibiyet.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşılaşmasında trajik bir şekilde yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkarak moral kazanmıştı.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Tuzlaspor ile 'olaylı' bir maç oynayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ilk maçtaki 2-0'lık sonucu tersine çevirmişti.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

TRANSFER HAREKATI HIZLANIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yapılacak değişiklikler için ocak ayını beklediği biliniyor.

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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek

Terim, maç sonlarında ara transferde yapılacak operasyonun sinyallerini veriyordu.

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