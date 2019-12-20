20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayacak olan Cimbom, bonservisi elinde olan ve kiralık olarak gelebilecek oyunculara yöneldi. İşte Galatasaray'ın transfer planları ve hedefteki dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 12:22
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