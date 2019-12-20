20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel'den FIFA iddialarına yanıt

Babel'den FIFA iddialarına yanıt
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2019

'ın Hollandalı futbolcusu , alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü 'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda 'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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