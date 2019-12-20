20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın İzmir kafilesi açıklanırken, 6 isim kadroda yer almadı.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:06
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Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Emre Taşdemir

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Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Ahmet Çalık

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  • 18
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Adem Büyük

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  • 18
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok

Selçuk İnan

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