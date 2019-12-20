20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak

G.Saray Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2019

, 'in 16. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan , 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, , Marcao ve Mario Lemina'nın durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki müsabakasında forma giyemeyecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9'unu kazandı.

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