20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Nzonzi’ye iki talip

Nzonzi’ye iki talip
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Galatasaray'da  bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile Lyon ve Everton yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile Lyon ve Everton yakından ilgileniyor. İtalya'dan Tuttomercatoweb sitesinin haberine göre, iki takım, Fransız orta sahayı transfer etmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Lyon'un hocası 'nın Nzonzi'yi çok istediği ifade ediliyor.
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