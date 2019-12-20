20 Aralık 2019, Cuma
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Nzonzi’ye iki talip
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile Lyon ve Everton yakından ilgileniyor.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Roma'ya geri gönderilmesi planlanan Steven Nzonzi ile Lyon ve Everton yakından ilgileniyor. İtalya'dan Tuttomercatoweb sitesinin haberine göre, iki takım, Fransız orta sahayı transfer etmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Lyon'un hocası Rudi Garcia'nın Nzonzi'yi çok istediği ifade ediliyor.
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