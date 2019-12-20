20 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya kalan ve moral depolayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Takımdaki birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan ve bu doğrultuda Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak ilk somut adımı atan Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:21
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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nu 2 puanla son sırada tamamlayan Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Devler Ligi serüveninin sona ermesinin ardından gözünü lige çeviren sarı-kırmızılılar, 15. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci devreye hızlı başlayan Galatasaray 53. dakikada Feghouli ve 83. dakikada penaltıdan Belhanda ile aradığı golleri bulmuştu.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Orgill'in kırmızı kartının ardından Galatasaray'ın maçı kazanacağına kesin gözüyle bakılırken, Ankaragücü 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak ve 90+1. dakikada Kiçiu ile bulduğu gollerle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Aslan böylelikle ligdeki kötü gidişatını sürdürürken, konuk ekip Ankaragücü 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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