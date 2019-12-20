20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya kalan ve moral depolayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Takımdaki birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan ve bu doğrultuda Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak ilk somut adımı atan Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:21
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