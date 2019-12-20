Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek son 16'ya kalan ve moral depolayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Takımdaki birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan ve bu doğrultuda Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak ilk somut adımı atan Cimbom'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar...